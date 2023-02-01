Детский сад введут в эксплуатацию в ближайшие месяцы Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детский сад на 350 мест в Прикубанском округе Краснодара готов на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Дошкольное учреждение строят в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской. Работы стартовали в 2022 году. Специалисты завершают отделочные работы, монтаж воздуховодов, изоляции, систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, в здании монтируют ограждения лестничных маршей и красят теневые навесы.

В учреждении подготовят группы, спальные комнаты, медицинский и процедурный кабинеты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. А на территории детсада установят игровые площадки. Ввести в эксплуатацию его планируют в ближайшие месяцы.

Напомним, в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской будут работать три детских сада на 350 мест каждый. Один из них достроили, работы еще на двух объектах продолжаются. Кроме детсадов, здесь появится школа на 1550 мест.