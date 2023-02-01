Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 13:44

Глава Адыгеи посетил две выставки в республиканской картинной галерее

Мурат Кумпилов высоко оценил работу авторов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Выставка молодых авторов прошла в республиканской галерее Фото: t.me/muratkumpilov

Выставка молодых авторов прошла в республиканской галерее Фото: t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи посетил две выставки в республиканской картинной галерее. Среди них - «Мужской портрет в произведениях художников Адыгеи» и «Молодые архитекторы Адыгеи».

- Молодых авторов трудно назвать начинающими архитекторами: за их плечами уже ряд реализованных проектов, в том числе крупных. И они продолжают нарабатывать опыт, совершенствоваться в профессии, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Мурат Кумпилов отметил потенциал молодых авторов. А также высоко оценил качество их работ, способных украсить населенные пункты республики.