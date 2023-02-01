Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 февраля 2023 14:00

ВТБ расширяет программу лояльности для зарплатных клиентов

ВТБ вводит дополнительные категории для начисления кешбэка клиентам, получающим зарплату на карту банка

ВТБ вводит дополнительные категории для начисления кешбэка клиентам, получающим зарплату на карту банка. К трем основным банк дополнительно будет начислять мультибонусы при покупках в аптеках или на АЗС в зависимости от пакета услуг.

Зарплатные клиенты с базовым пакетом услуг будут получать кешбэк 2% при покупках в аптеках дополнительно к основным категориям – супермаркеты, кафе и транспорт.

Участникам программы лояльности с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм», имеющим зарплатные карты, ВТБ будет дополнительно начислять кешбэк на траты на АЗС в размере 3% и 4%, соответственно. Такой же процент будет возвращаться мультибонусами по трем базовым категориям.

«Сегодня наиболее востребованным форматом программы лояльности становится не минимальный кешбэк за все покупки, а повышенный в отдельных категориях. Мы проанализировали потребительскую активность населения и добавили для наших зарплатных клиентов новые категории лояльности, в которых будет доступен кешбэк. Уже сегодня более половины владельцев зарплатных карт ВТБ активно пользуются нашей программой, поэтому расширение ее условий позволит нашим клиентам повысить начисления от транзакций», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ запустил обновленную программу лояльности в мае 2022 года. Она предусматривает начисление кешбэка для всех ее участников в трех категориях в размере от 2% до 4% в зависимости от пакета услуг. Для клиентов массового сегмента и «Привилегии» в число базовых категорий вошли супермаркеты, кафе и рестораны, а также транспорт и такси. Для премиальных клиентов третьей базовой категорией стал fashion retail. В октябре банк запустил конвертер мультибонусов, который позволяет обменять их на рубли по курсу 1: 0,85 и зачислить на счет клиента.

Сегодня к обновленной программе подключилось свыше 5 млн активных клиентов ВТБ. Всего за 2022 год банк начислил им почти 20 млрд бонусов, три четверти из них они обменяли на товары в каталоге «Мультибонуса».