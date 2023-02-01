ВТБ расширяет программу лояльности для зарплатных клиентов

ВТБ вводит дополнительные категории для начисления кешбэка клиентам, получающим зарплату на карту банка. К трем основным банк дополнительно будет начислять мультибонусы при покупках в аптеках или на АЗС в зависимости от пакета услуг.

Зарплатные клиенты с базовым пакетом услуг будут получать кешбэк 2% при покупках в аптеках дополнительно к основным категориям – супермаркеты, кафе и транспорт.

Участникам программы лояльности с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм», имеющим зарплатные карты, ВТБ будет дополнительно начислять кешбэк на траты на АЗС в размере 3% и 4%, соответственно. Такой же процент будет возвращаться мультибонусами по трем базовым категориям.

«Сегодня наиболее востребованным форматом программы лояльности становится не минимальный кешбэк за все покупки, а повышенный в отдельных категориях. Мы проанализировали потребительскую активность населения и добавили для наших зарплатных клиентов новые категории лояльности, в которых будет доступен кешбэк. Уже сегодня более половины владельцев зарплатных карт ВТБ активно пользуются нашей программой, поэтому расширение ее условий позволит нашим клиентам повысить начисления от транзакций», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ запустил обновленную программу лояльности в мае 2022 года. Она предусматривает начисление кешбэка для всех ее участников в трех категориях в размере от 2% до 4% в зависимости от пакета услуг. Для клиентов массового сегмента и «Привилегии» в число базовых категорий вошли супермаркеты, кафе и рестораны, а также транспорт и такси. Для премиальных клиентов третьей базовой категорией стал fashion retail. В октябре банк запустил конвертер мультибонусов, который позволяет обменять их на рубли по курсу 1: 0,85 и зачислить на счет клиента.

Сегодня к обновленной программе подключилось свыше 5 млн активных клиентов ВТБ. Всего за 2022 год банк начислил им почти 20 млрд бонусов, три четверти из них они обменяли на товары в каталоге «Мультибонуса».