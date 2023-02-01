В Краснодаре планируют создать новые граффити-парки Фото: krd.ru

В управлении по делам молодежи Краснодара обсудили с городскими художниками развитие уличного искусства. Участники встречи рассмотрели, что можно изображать на фасадах зданий, какие документы необходимы для этого и с кем их согласовывать.

Как отметили в городском управлении по делам молодежи, мероприятие поможет определить новые площадки для творчества и создание зон для граффити-парков.

- Были также подняты вопросы необходимости создания нормативно-правового документа, регламентирующего порядок согласования нанесения стрит-арт изображений, - сказал начальник городского управления Сергей Мальцев.

Участники встречи обсудили создание единого общегородского интернет-портала стрит-арт-направления и создание новых граффити-парков. Кроме того, на мероприятии рассмотрели мурал в ЖК «Самолет». В подписи указана летчица времен Великой Отечественной войны Евдокия Бершанская. На здание же нанесли портрет летчицы Евгении Жигуленко.

- Подобные ситуации не должны допускаться художниками при разработке эскизов. Каждый эскиз будущего стрит-арта будет проходить процедуру согласования с сообществом опытных художников, главным архитектором Краснодара, чтобы не допускать таких грубых ошибок, - сказал Сергей Мальцев.

Отмечается, что в Краснодаре планируют создать инициативную группу из граффитчиков и специалистов молодежной политики. Участники будут реализовывать совместные проекты.