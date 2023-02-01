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НовостиОбщество1 февраля 2023 14:20

В Краснодаре будут согласовывать эскизы граффити после ошибки с муралом в память о Евдокии Бершанской

Развитие уличного искусства обсудили с городскими художниками в управлении по делам молодежи
Светлана ОВДЕЙ
Мурал недавно появился в ЖК «Самолет» Фото: t.me/stenaclub

Мурал недавно появился в ЖК «Самолет» Фото: t.me/stenaclub

В Краснодаре будут согласовывать эскизы граффити после ошибки с муралом в память о летчице Евдокии Бершанской. Ситуацию обсудили на встрече в управлении по делам молодежи с городскими художниками.

В ЖК «Самолет» на днях уличные художники завершили мурал, посвященный летчице времен Великой Отечественной войны Евдокии Бершанской. Именно ее имя указано в подписи к изображению. Однако на стену нанесли портрет другой летчицы - Евгении Жигуленко.

- Подобные ситуации не должны допускаться художниками при разработке эскизов. Каждый эскиз будущего стрит-арта будет проходить процедуру согласования с сообществом опытных художников, главным архитектором Краснодара, чтобы не допускать таких грубых ошибок, - отметил начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.