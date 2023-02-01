В Сочи открыли отремонтированный блок детсада №126 Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи открыли отремонтированный блок детсада №126. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Корпус детского сада по улице Перевальной рассчитан на девять групп общеразвивающего вида и три группы компенсирующего вида. Всего его посещают более 180 ребят.

В корпусе, в частности, обновили кровлю, фасад, коммуникации и выполнили отделочные работы. В группах установили современное интерактивное оборудование, развивающие игры и игрушки. А на территории блока обустроили тротуары, дорожки, резиновое покрытие игровых площадок и обновили теневые навесы.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе разработана дорожная карта по развитию системы образования. В нее включены мероприятия по строительству, капитальному и текущему ремонту учреждений, - отметили в пресс-службе мэрии курорта. - Сейчас новые объекты образования строятся во всех районах курорта.