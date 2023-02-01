Новую особо охраняемую территорию создадут в Динском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новую особо охраняемую территорию создадут в Динском районе Кубани. Она появится в станице Пластуновской, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Создать новую ООПТ решили во время выездного совещания вице-губернатора края Романа Лузинова.

– В ходе инспектирования мы наглядно оценили перспективу и масштаб планируемых мероприятий, - отметил Роман Лузинов. - Пошаговый осмотр помогает четко определить и статус намечаемой ООПТ, и введение необходимых ограничений хозяйственной деятельности на данной местности.

Сейчас в крае насчитывается 435 особо охраняемых территорий, семь из которых федеральные, 353 – региональные и 75 – местного значения.

Кроме того, на совещании обсудили расчистку русел рек в Динском районе. Замглавы региона поручил администрации муниципалитета определить участки для складирования донных отложений, которые соберут во время расчистки реки 2-я Понура.

- В районе за счет средств федерального бюджета расчищают 5,5 км опасных участков рек 1-я и 2-я Кочеты в станице Динской. Русла углубят на 1,6 метра. Объем выемки донных отложений составит около 261,3 тысячи кубических метров, - отметили в краевом министерстве природных ресурсов.