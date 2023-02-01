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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 14:58

В Майкопе женщина спровоцировала массовую аварию с участием восьми машин

В результате ДТП никто не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
За рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Майкопа. Фото: пресс-служба МВД по Республике Адыгея

За рулем иномарки находилась 35-летняя жительница Майкопа. Фото: пресс-служба МВД по Республике Адыгея

В Майкопе автоинспекторы устанавливают все детали массовой аварии, которая произошла на улице Ленина. Местная жительница не справилась с управлением своего автомобиля «Тойота» и допустила столкновение с семью двигавшимися в попутном направлении и припаркованными машинами.

В результате аварии пострадавших нет. Все транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время по данному факту Госавтоинспекцией Майкопа проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению аварии, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Для обеспечения безопасности и избежание возникновения заторовых ситуаций на месте аварии были выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.