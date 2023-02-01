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НовостиСпорт1 февраля 2023 15:08

В Армавире проходит первенство России по самбо среди юниоров

В соревнованиях участвуют более 60 спортсменов со всей страны
Евгения ХАЛИКОВА
Соревнования по самбо собрали более 600 спортсменов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования по самбо собрали более 600 спортсменов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Армавире стартовало первенство России по самбо. В состязаниях принимают участие 600 юношей и девушек со всей страны. Им предстоит выбрать лучших в девяти номинациях. В сборной Кубани 18 девушек и 46 юношей.

– Кубань – один из лидеров по развитию самбо, по сути это наш национальный вид спорта. В 754 общеобразовательных организациях региона реализуется проект «Самбо в школу». В спортшколах открыты 74 отделения. Наши спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях любых уровней, – рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

Победители соревнований будут зачислены в национальную сборную и выступят на Первенствах мира и Европы. Спортсмены, взявшие серебро, представит Россию на континентальном первенстве.