На Кубани открылось региональное отделение российского движения детей и молодежи – «Движение Первых»

Новая организация объединит всех школьников страны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае открылось региональное отделение российского движения детей и молодежи – «Движение Первых». Новая организация объединит учащихся школ, студентов колледжей, а также их наставников, представителей некоммерческих и общественных организаций.

- Первичные отделения «Движения Первых» появятся в каждом муниципалитете региона. Они будут работать в рамках 12 тематических направлений: образование и знания, профессия и свое дело, наука и технологии, культура и искусство, медиа и коммуникации, патриотизм и историческая память, дипломатия и международные отношения, туризм и путешествия, спорт, ЗОЖ, экология, труд и волонтерство,- сообщили в администрации Краснодарского края.

Председателем совета кубанского отделения «Движение Первых» стал Денис Евланов. Чтобы вступить в организацию, нужно зарегистрироваться на сайте «Движение Первых».

В 2023 году «Движение Первых» объявило первую Всероссийскую акцию «Замечай». Акция посвящена открытию континента и продлится до 4 февраля 2023. Участникам необходимо провести какую-нибудь активность, например, организовать флешмоб или записать видео с рассказом о местной достопримечательности. Видео нужно выложить на личную страницу в социальных сетях с хештегами #ДеньПервооткрывателя #ЗамечайВДвижении, #ДвижениеПервых, #РДДМ.