В Брюховецкой благодаря нацпроекту отремонтируют районную поликлинику

В здании поменяют расположение кабинетов. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В поликлинике Брюховецкой центральной районной больницы начался капитальный ремонт. Лечебное учреждение обновят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Рабочие уже практически очистили от покрытий и кирпичной кладки три этажа здания. Сейчас проектировщики прорабатывают наиболее удобное расположение некоторых кабинетов.

– После ремонта, появится отдельный бокс для пациентов температурой. Врач-инфекционист будет принимать их с отдельного входа. Перед его кабинетом будет холл, где пациенты смогут ожидать приема. Для удобства жителей рядом будет процедурный кабинет, – сказал главный врач больницы Александр Киселев.

В 2023 году в крае благодаря финансированию нацпроекта проведут капитальный ремонт шести поликлиник, а также завершат строительство восьми новых.