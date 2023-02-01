Жителей Кубани приглашают принять участие в конкурсе и рассказать о любимых местах отдыха

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края объявило конкурс, принять участие в котором могут все жители края. Для этого лишь необходимо рассказать о любимых местах отдыха. Идеи для путешествий необходимо прислать до 12 февраля. Самые оригинальные будут отмечены оргкомитетом.

- Можно рассказать о том, где лучше провести зимние выходные, гле самая вкусная национальная кухня или какие исторические места стоит посетить и как провести время любителям активного отдыха, - уточнили организаторы конкурса.

Рассказы о самых интересных местах на Кубани и видах отдыха будут опубликованы в соцсетях и СМИ. Пять лучших идей представят Краснодарский край на портале национальныепроекты.рф.