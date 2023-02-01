Губернатор Кубани встретился с молодыми инноваторами

Вениамин Кондратьев встретился с молодыми инноваторами Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев встретился с молодыми инноваторами Кубани. Глава региона отметил, что кубанские студенты еще обучаюсь имеют возможность реализовывать перспективные бизнес-идеи при экспертной поддержке Фонда развития инноваций Кубани. В 2022 году году 5 из 14 инициатив выиграли федеральные гранты по 1 миллиону рублей. В 2023 году в конкурсе наг ранты примут участие уже 30 проектов.

– Современные условия – время возможностей. Мы открываем новые импортозамещающие производства. Но для этого необходимо внедрять собственные уникальные разработки. Этому и способствует программа «Стартап как диплом». Проекты ее участников затрагивают практически все отрасли экономики, что позволяет внедрять инновации во все ключевые сферы, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Участники встречи обсудили возможность реализации проекта промышленного парка для учащихся кубанских вузов. В нем студенты смогут осваивать практику и искать новые решения. Также затронули наиболее перспективные студенческие разработки. Такие, как полиэтиленовые плоскосворачиваемые рукава для поверхностного полива сельскохозяйственных культур и БАД из свекличного жома для повышения качества продукции.