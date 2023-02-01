В Краснодаре создадут первое городское радио

В Краснодаре появится новая радиоволна. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре появится первое городское радио. Своей радиоволной обзавелась муниципальная телекомпания «Краснодар».

— На прошлой неделе телеканал «Краснодар» стал обладателем FM-частоты, и теперь у города будет свое радио. Я хочу пожелать, чтобы у вас все получилось. Вы большие профессионалы, та самая первая ступень, которая дала краевым и федеральным телекомпаниям хороших журналистов, — рассказала глава департамента информационной политики края Галина Жукова.

МТРК «Краснодар» появилась 25 лет назад. Сегодня в монтажных компании создаются десятки программ, а в штате трудится сотня человек. Городские журналисты становились призерами престижных профессиональных конкурсов. С 2022 года МТРК «Краснодар» - официальный партнер сразу нескольких спортивных клубов.