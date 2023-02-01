Беременная пассажирка поезда «Томск — Адлер» родила ребенка в дороге

Жительница Свердловской области Татьяна Зикранец перед родами решила съездить в гости к родителям. Однако уже в пути 33-летняя мама двух детей поняла, что не дотянет не то что до конца срока беременности, даже до роддома. Преждевременные роды начались в плацкартном вагоне поезда дальнего следования за несколько километров до ближайшей станции. По счастливому совпадению рядом оказалась акушер на пенсии Мария Кобелева, которая и помогла появиться на свет малышу. На перроне маму и новорожденного мальчика уже ждали врачи, рассказывает «КП»-Ростов-на-Дону».

- Меня доставили в местный роддом, спасибо огромное всем врачам! Ребеночку моментально оказали помощь, провели все обследования, взяли анализы, - рассказывает Татьяна. - Только к вечеру я начала осознавать, что с нами случилось — что сынок родился недоношенным, что мы оказались в чужом городе, что я родила в поезде, а до этого все было как в тумане.

Малыша решили назвать Ильей. И уже даже нашли ему крестную маму. Одна из попутчиц, Татьяна Агудова, помогавшая женщине при родах, решила, что теперь тоже в ответе за ребенка. Новоиспеченная многодетная мама с радостью поддержала эту идею и теперь две Татьяны собираются породниться.