В Ростове-на-Дону 12-летняя девочка на протяжении 10 лет терпела издевательства от отца и деда

После истязаний у девочки сформировались комплексы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская школьница Алла (имя изменено) на протяжении 10 лет подвергалась грубому отношению и насилию со стороны самых близких родственников – отца и деда. Обстановка в семье ребенка была очень нервная – с ней грубо разговаривали, били за малейшую провинность и лишали еды, рассказывает «КП»-Ростов-на-Дону».

- Мужчины избивали ребенка, хватали ее за волосы, лишали еды и сладкого, а бывало, по нескольку дней не выпускали на улицу, - рассказала подробности истории психолог девочки. - В адрес девочки постоянно летели уничижительные фразы, клички и оскорбления. Ребенок регулярно наблюдал случаи ругани между родителями. Но, как это обычно и происходит в семье абьюзеров, ситуация постоянно менялась: отец сначала бил и истязал дочь, а затем плакал и извинялся. Девочка наблюдала это как в отношении себя, так и в отношении матери.

По словам матери, она не догадывалась, о причинах депрессивного состояния дочери, пока та не стала вырывать волосы. Только после этого женщина обратилась за поддержкой к психологу, которая смогла разговорить девочку. Сейчас женщина подала на развод и живет с дочерью отдельно от мужа.