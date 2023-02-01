В Сочи в аварии с пассажирским автобусом и Mustang пострадали пять человек

Иномарка подрезала автобус. Фото: скриншот видео.

В Сочи на улице Донской произошла авария с участием рейсового автобуса и гоночного автомобиля Mustang.

- 1 февраля около 20 часов 35 минут 39-летний водитель, управляя автомобилем Mustang, двигаясь по ул. Донской со стороны микрорайона Мамайка в сторону Краснодарского кольца, не справился с управлением и столкнулся с движущимся во встречном направлении рейсовым автобусом, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Очевидцы аварии рассказали, что от удара водителя и пассажира суперкара зажало в салоне. Людей пришлось доставать с помощью деблокирующих инструментов. После чего оба были доставлены в больницу на машинах скорой помощи. Также за помощью к врачам обратились три пассажира автобуса.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.