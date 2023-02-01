Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 февраля 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Антон ФОКИН

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом с 22:00 1 февраля до 06:00: 2 февраля не будет света на улицах Изумрудная, Троицкая, Голубые Дали, Вегетарианская, Православная, Короленко, Просвещения, Панфилова, Ленина, Хостинская, Белорусская, Менделеева, Гоголя, Привокзальная, Взлетная, Лескова, Ленина 276/2, Чернышевского, Цитрусовая, Дзержинского, Киевская, Герцена, Аэрофлотская, Чкалова, Лазурная, Прибрежная, Белых Акаций, Орлиная, Медовая, Известинская, Удачи, Верхнеизвестинская, Надежды, Адлер- Курорт, Орбитовская, Фермерская, Дачная, Кирпичная, Ромашек и Аллейная.

Также будут лишены благ цивилизации жители переулков Белорусский, Известинский, Фермерский, Изумрудный и Прибрежный.

Без электроэнергии останутся также и коммерческие предприятия - ТЦ «Апельсин», АЗС «Лукойл», пансионат «Весна» и санаторий СССР.