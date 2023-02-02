Дорожники предупредили о гололеде на трассах Кубани

Из-за гололеда возможны аварии

2 февраля дорожники предупредили о непогоде и сложной обстановке на трассах в пригороде Краснодаре и регионе.

- Утром в крае и в пригородах Краснодара ожидается туман с видимостью 500-200 метров, местами гололед. Кроме этого, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - отметили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Дорожники просят автомобилистов быть осторожными в пути. Выезжать на трассы нужно обязательно на зимней резине.

По прогнозам, днем в Краснодаре воздух прогреется до +6 градусов. А вот на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до 11 градусов. Ночью температуры остаются минусовыми - по краю до -10.