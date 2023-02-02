На пляжах Сочи установят 40 мобильных пандусов

Пандусы установят на 35 пляжах Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на пляжных территориях установят 40 мобильных пандусов. Оборудование закупили еще в прошлом году. Пандусы установят на 35 пляжах для спуска в воду для маломобильных граждан.

- Пандусы появятся в Лазаревского района (20), Центральном (4), Хостинском (7) и Адлерском (9), - сообщили в пресс-службе МЦУ Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, администрация на протяжении всего летнего сезона будет проводить мониторинг доступности объектов пляжной инфраструктуры для маломобильных туристов и местных жителей.