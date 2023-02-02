Погода в Адыгее 2 февраля 2023: в республике похолодание

Узнали, какой будет погода в Адыгее 2 февраля 2023 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 2 февраля 2023 года.

В Адыгее 2 февраля ожидается облачная погода. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов. Ветер западный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -2 градусов. Ветер западный, 3 м/с.

- До конца суток местами на территории Республики Адыгея ожидается сильное налипание мокрого снега, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

В Лаго-наки синоптики прогнозируют небольшой снег. В светлое время суток воздух прогреется до + 2 градусов. Ветер западный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер восточный, 2м/с.