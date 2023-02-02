Детский сад в районе улицы Батуринской в Краснодаре сдадут до конца мая

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В Краснодаре завершают ремонт в новом здании детского сада в районе улицы Батуринской. Он рассчитан на 350 мест. Сдать в эксплуатацию объект планируется до конца мая.

- Возводить здание начали в прошлом году. Планируется, что детский садик сможет принять воспитанников уже в октябре этого года. Дошкольное учреждение строится по нацпроекту «Демография», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас в здании проводят отделочные работы, красят теневые навесы, благоустраивают территорию. Уже установлены детские игровые и спортивные площадки.

Благодаря рекордному социальному строительству в этом году планируют создать 12 350 мест в 10 школах и более пяти с половиной тысяч мест в 22 детских садах. Кроме этого, достроят в Краснодаре три спортобъекта, детскую поликлинику в микрорайоне Гидростроителей, водопроводные сети для многодетных семей в поселке Октябрьском.