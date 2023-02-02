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НовостиОбщество2 февраля 2023 5:14

Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае

На Кубани ВАЗ выехал под поезд, два человека пострадали
Алексей ГУК

На Кубани ВАЗ выехал под поезд, два человека пострадали. Движение поездов было временно приостановлено.

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