Что произошло за ночь 2 февраля в Краснодарском крае

На Кубани ВАЗ выехал под поезд, два человека пострадали. Движение поездов было временно приостановлено.

В Анапе на два месяца арестован третий подозреваемый в покушении на судебного пристава. Мужчины в составе преступной банды планировали убить сотрудника ФССП и сжечь его имущество.

Дорожники предупредили о гололеде на трассах Кубани. Сложная обстановка ожидается и в пригороде Краснодара.

Глава СК России Бастыркин запросил отчет по делу об изуродовании участницы конкурса красоты в Сочи. После неудачной пластической операции женщина не может моргать и улыбаться.