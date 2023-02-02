В Краснодаре водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных

Проводится проверка

Полиция проверяет водителя маршрутки №1, который высадил девочку с особенностями развития из-за отсутствия наличных. Ранее мама школьницы пожаловалась в соцсетях, что ее дочь высадили из микроавтобуса. По словам женщины, ее дочь учится в коррекционной школе № 21, но ездит на занятия из поселка Российского сама.

- 30 января мою дочь хотел высадить водитель маршрутки из-за неработающего терминала. Пассажиры заплатили за ребенка. Но 31 января ситуация повторилась. Мужчина кричал и требовал наличку, а потом выгнал на улицу, - рассказала мама девочки.

Проверку проводят прокуратура и полиция. Ведомства дадут оценку действиям водителя.