Госслужащие Адыгеи посетили семинар о кризисных ситуациях в медиа

В Адыгее состоялся масштабный образовательный семинар для органов власти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее состоялся масштабный образовательный семинар для органов власти. Госслужащие обучились работе с кризисными ситуациями в медиапространстве.

- Антикризисные коммуникации - это комплекс коммуникативных мероприятий, направленных на прогнозирование, недопущение, преодоление и регулирование последствий кризиса. Любого, будь то последствия ЧС, промышленные и другие, - отметил эксперт АНО «Диалог Регионы» Максим Гордеев. - Нужно понимать, что информационные риски и фейки в любом случае будут возникать, это неизбежно. И как с ними работать, как на них реагировать, - этому мы все должны учиться.

Как удалось узнать «КП» - Кубань, участникам рассказали об инструментах противодействия кризисным ситуациям в медиа. Основными стали - медиааналитика и оперативное опровержение фейков.