Пассажиропоток через морпорт Сочи увеличится на 15%

Немаловажную роль в увеличении пассажиропотока играет наличие работающего аэропорта Фото: Иван ВИСЛОВ

В морпорту Сочи планируют увеличить пассажиропоток на 15%. Это на 25 тысяч человек больше по сравнению с прошлым курортным сезоном.

- Немаловажную роль в увеличении пассажиропотока играет наличие работающего аэропорта Сочи. В основном туристы прилетают в город и пересаживаются на теплоход, чтобы добраться на другие курорты Краснодарского края, - рассказал гендиректор порта Юрий Владимиров.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в 2021 году пассажиропоток морпорта составил 100 тысяч человек, а в 2022-м - 135 тысяч человек. В этом сезоне администрация морского узла планирует обслужить 160 тысяч пассажиров.