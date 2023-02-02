Пьяную женщину задержали на Кубани за угон «Оки»

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В Темрюке сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая ехала пьяной за рулем «Оки». За несколько минут до этого им поступило сообщение об угоне машины этой же марки.

- За рулем машины находилась 38-летняя местная жительница, от нее исходил характерный запах алкоголя. Женщина не справилась с управлением и выехала на газон после того, как увидела сотрудников в форме, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушительницу передали полицейским для дальнейшего разбирательства. От медосвидетельствования она отказалась, и прибывший на место наряд ДПС составил на нее протокол по статье «Невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».