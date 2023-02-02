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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 5:53

Пьяную женщину задержали на Кубани за угон «Оки»

Она попала в ДТП перед росгвардейцами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В Темрюке сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая ехала пьяной за рулем «Оки». За несколько минут до этого им поступило сообщение об угоне машины этой же марки.

- За рулем машины находилась 38-летняя местная жительница, от нее исходил характерный запах алкоголя. Женщина не справилась с управлением и выехала на газон после того, как увидела сотрудников в форме, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушительницу передали полицейским для дальнейшего разбирательства. От медосвидетельствования она отказалась, и прибывший на место наряд ДПС составил на нее протокол по статье «Невыполнение требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».