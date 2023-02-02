Сочи стал самым популярным авианаправлением в феврале

Средний чек за авиабилет внутри страны составил 12 тысяч рублей туда-обратно. Фото: Олег УМАРОВ

Самым популярным авианаправлением в феврале стал Сочи. Больше всего полетов будет осуществляться между курортом и Москвой.

Туристический поток придется на 22-26 февраля. Также в рейтинг вошли Минводы и Санкт-Петербург. Средний чек за авиабилет внутри страны составил 12 тысяч рублей туда-обратно.

- Около 86% перелетов самостоятельными путешественниками запланировано по России. Билеты на самолет из Москвы в Сочи приобрели 6,5% туристов, - рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, стоимость билета из столицы на курорт составляет 15 448 рублей. Из Москвы в Минеральные Воды можно долететь за 14 321 рубль. А вот стоимость билета из столицы России в Санкт-Петербург обойдется всего лишь в 5,8 тысяч рублей туда-обратно.