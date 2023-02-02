Губернатор Кубани поздравил жителей с 80-летием победы в Сталинградской битве

Фото: admkrai.krasnodar.ru

2 февраля по всей стране отмечается 80-я годовщина победы в Сталинградской битве. Низкий поклон защитникам за самоотверженность и отвагу выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Сталинградская битва стала переломным моментом в Великой Отечественной войне. Наши солдаты выстояли и победили, к великой русской реке фашисты так и не вышли. Но город был практически стерт с лица земли. Низкий вам поклон - тем, кто спас Сталинград и Родину. Вечная слава защитникам и вечная память павшим на полях сражений великой битвы, – написал Кондратьев.

Сталинградская битва считается одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.