Все картины художника выполнены в авторской технике модульной орнаментации. Фото: администрация Сочи

В Зимнем театре Сочи открылась выставка «За Родину». Она будет проходить до 28 апреля. На выставке можно посмотреть серию портретов героев Донбасса и его жителей. Автор картин – член сочинской организации «Творческий Союз художников России» Иветта Ки.

– В составе экспозиции проекта «За Родину» и портреты героев СВО, среди которых Владимир Жога, Александр Захарченко, Арсен Павлов, Михаил Толстых, Ольга Качура и многие другие, – сообщили начальник управления культуры Марианна Устинова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все картины художника выполнены в авторской технике модульной орнаментации. За основу Иветта Ки брала настоящие фотографии.