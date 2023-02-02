В Анапе пройдет субботник. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе пройдет общегородской субботник 4 февраля. Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к мероприятию.

- Основное направление работы в это время года – санитарная очистка территории. Также уборка мусора и палой листвы, - сообщили в мэрии курорта.

Уточняется, что в субботнике примут участие активисты органов ТОС, представители мэрии и депутатского корпуса, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Мероприятие начнется в 9:00.