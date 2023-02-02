В Анапе пройдет субботник. Фото: t.me/anapaofficial
В Анапе пройдет общегородской субботник 4 февраля. Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к мероприятию.
- Основное направление работы в это время года – санитарная очистка территории. Также уборка мусора и палой листвы, - сообщили в мэрии курорта.
Уточняется, что в субботнике примут участие активисты органов ТОС, представители мэрии и депутатского корпуса, сотрудники ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.
Мероприятие начнется в 9:00.