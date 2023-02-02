Глава Адыгеи поздравил жителей с 80-летием победы в Сталинградской битве

Мурат Кумпилов отметил что республика гордится своими героями, защищавшими Сталинград. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Важное событие отмечают 2 февраля по всей России. 80 лет назад этот день закончился победой в Сталинградской битве. Глава Адыгеи поздравил местных жителей с юбилеем.

-Стойкость и мужество, доблесть и героизм показали в этом сражении не отдельные солдаты и офицеры Красной армии, но целые воинские подразделения – десятки, сотни тысяч людей, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Сталинград остался непобежденным, а вместе с ним выстояла и вся наша великая страна!

Мурат Кумпилов отметил, что республика гордится своими героями, которые самоотверженно защищали Сталинград в жестокой битве. Имена уроженцев региона увековечены на обелиске на территории мемориального комплекса в форме открытой книги на Мамаевом Кургане.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Майкопе стартовали мероприятия к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошло возложение цветов к мемориалу и памятный концерт.