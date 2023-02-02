В ДК «Гигант» представлены картины детей, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве. Фото: https://t.me/cult_maykop

Выставка конкурсных работ юных художников проходит в Майкопе. В ДК «Гигант» представлены картины детей, посвященные 80-летию победы в Сталинградской битве.

- На выставке представлены работы учащихся образовательных организаций и учреждений культуры города Майкопа и Гиагинского района, - рассказали в пресс-службе Управления культуры Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», награждение участников конкурса «Сталинградская битва глазами детей» состоится также в ДК «Гигант» 8 февраля в 15 часов.