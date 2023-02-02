Хирурги Краснодара спасли пациентку от последствий мочекаменной болезни

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В ККБ №2 поступила пациентка с сильными болями и вздутием живота. Врачи при обследовании выявили признаки непроходимости тонкой кишки. Оказалось, что причиной стал камень, который сформировался в желчном пузыре и выпал через свищ в кишечник.

- Пациентке поставили синдром Мириззи – это редкое и труднодиагностируемое осложнение желчнокаменной болезни, когда в результате воспаления в желчном пузыре и давления образовавшегося камня частично сужается печеночный или желчный проток, - сообщили в больнице.

Хирурги обошлись эндоскопическим хирургическим вмешательством. Медики захватили камень, перекрывающий просвет кишки, специальной петлей и с некоторыми техническими трудностями извлекли. Операция прошла успешно, теперь девушке предстоит лечение заболевания уже в плановом порядке.