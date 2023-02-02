Над Новороссийском появилось гало. Фото: t.me/weather_from_chief

Гало в небе над Новороссийском появилось в первый день февраля. Необычное природное явление очень удивило местных жителей и туристов.

- Солнечное гало. Снято сегодня, 1 февраля 2023 года, - сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уточняется, что гало – это оптическое явление, которое появляется вокруг солнца или луны. Чаще всего оно вызвано ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.