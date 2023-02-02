Количество получателей пенсии на карты ВТБ на Кубани выросло в 1,7 раза

За 2022 год число краснодарцев и жителей края, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 68 % и превысило 23 тыс. человек. В декабре зачисление пенсии на карту банка перевели в 2 раза больше жителей региона, чем месяцем ранее.

Для перевода пенсионных выплат в ВТБ клиенту достаточно обратиться в любое отделение банка в регионе. Специалисты помогут ему подать заявление, оформят дебетовую карту ВТБ «Мир» и регистрацию на портале Госуслуг.

Также пенсионер может воспользоваться онлайн-сервисом доставки карты на дом и сразу перевести на нее зачисление пенсии. Курьер доставляет банковский пластик по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ о переводе пенсии в ВТБ. После обработки заявки Соцфонд направляет клиенту сообщение с просьбой подтвердить по SMS перевод выплаты на новую карту, затем ведомство рассматривает заявку и дистанционно оформляет зачисление пенсии на эту карту.

«Для ВТБ стратегически важно уделять особое внимание заботе о людях старшего поколения. При переводе пенсии на карту банка клиенты получают целый комплекс необходимых финансовых и государственных сервисов, а также дополнительные преимущества, в том числе страховку своих карт и счетов от мошенников. Любой пенсионер может бесплатно снимать наличные в банкоматах любых финансовых организаций, получать 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, а также оплачивать услуги ЖКХ без комиссии. И клиенты оценили нашу заботу: зачисление пенсии нам сегодня доверяют уже более десятки тысяч жителей Кубани», – отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае и республике Адыгея Сергей Кадакин.

В целом по России по итогам прошлого года число клиентов, получающих пенсию на карты ВТБ, выросло более чем на 50% и превысило 1 млн человек. В рамках инициативы ВТБ «Семейный капитал» за 2022 год общий объем помощи этой категории клиентов превысил 2,5 млрд рублей.