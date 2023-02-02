В Краснодаре покажут реконструкцию событий 12 февраля 1943 года. Фото: krd.ru

В Краснодаре реконструируют события 12 февраля 1943 года. Со времен освобождения города от фашистских оккупантов прошло 80 лет. Тогда финальные бои проходили у сквера имени Жукова. Сейчас действие пройдет там же. Оно начнется 12 февраля в 15:00.

- Военно-историческая реконструкция событий 12 февраля 1943 года — хорошая многолетняя традиция. К сожалению, она была прервана из-за пандемии. В этом году мы с особым трепетом ждем этого события. Это дает возможность всем нам прикоснуться к военной истории нашего города, - сообщил начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев.

Уточняется, что в мероприятии примут участие клубы исторической реконструкции «Солдаты Отчизны», «20-я горно-стрелковая дивизия», «Родина — Сидунай», клуб военно-исторической реконструкции имени 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД — из Белореченска. Также краснодарская краевая общественная организация военно-исторической реконструкции «Красноармеец Кубани» и клуб «Гвардия».

После боев на пересечении улиц Красной и Гимназической солдаты поднимутся в здание гостиницы «Централь». Они установят на третьем этаже знамя Победы. Это событие ознаменует освобождение краевой столицы.