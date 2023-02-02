«Предлагала перевести деньги, но он отказался». Появились новые подробности инцидента с высаженной из автобуса школьницей

Водитель автобуса устроил скандал из-за проблем с оплатой проезда ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре проверят водителя, высадившего не имевшую наличных денег школьницу с особенностями развития. Разбирательства проводят и в администрации Краснодара, и в полиции. Более того, подключилась к работе даже прокуратура. Сейчас появились новые подробности инцидента с высаженной из автобуса школьницей.

Девочка-подросток ехала из коррекционной школы домой на автобусе 1-го маршрута. Терминал не провел оплату по карте. Как рассказывает мать ребенка, дочь запаниковала, позвонила ей.

- По пояснениям матери ребенка, водитель на маршруте новый. В первый раз, 30 января, за девочку заплатили другие пассажиры, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

А 31 января мать ребенка по телефону сказала, что переведет ему деньги, но реакция шофера оказалась непредсказуемой - он высадил девочку.

На данный момент прокуратура Кубани направила поручение с контролем об организации и проведении проверки в прокуратуру Западного административного округа Краснодара. О результатах проверки станет известно позже.