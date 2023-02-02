На Кубани 2 февраля отмечают освобождение Крыловского и Кущевского районов

2 февраля 1943 года освобождены Крыловский и Кущевский районы Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани отмечают годовщину освобождения Крыловского и Кущевского районов. Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, муниципалитеты были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор края рассказал о боях, развернувшихся на территории районов.

- Свой вклад в победу внес созданный в годы войны 4-й Гвардейский Кубанский Казачий Кавалерийский корпус, сформированный в том числе из коренных уроженцев района - казаков-добровольцев. Маневренность конницы и знание местности давали преимущество в перехвате путей отхода противника, - отметил глава региона.

Казачьи полки вместе с танковыми подразделениями нападали на отходившие войска немецко-фашистских захватчиков внезапно и наносили им большие потери.