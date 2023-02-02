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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:20

Мэр Сочи поздравил жителей с 80-летием победы в Сталинградской битве

Слова благодарности Алексей Копайгородский написал в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей с юбилеем победы.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей с юбилеем победы.

В России 2 февраля отмечают 80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил жителей с юбилеем победы.

- Именно с этой победы начался обратный отсчет в истории Великой Отечественной войны, которая завершилась безоговорочной капитуляцией гитлеровской Германии, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский. - Быть наследниками такой Победы для всех нас высокая честь и огромная ответственность!

Мэр Сочи также отметил, что подвиг героев Великой Отечественной войны - лучший урок патриотизма для молодежи.