На Кубани выявили 142 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 142 случая заражения COVID-19. Среди заболевших 84 женщины и 58 мужчин. Из них 14 – дети.

- В Краснодаре выявили 66 случаев коронавируса. В Новороссийске – 9. В Сочи, Кавказском и Северском районах по 7. В Крымском – 6. По 4 заболевших в Гулькевичском и Новопокровском, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Курганинском 3 зараженных. В Горячем Ключе, Абинском, Ейском, Павловском, Динском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Красноармейском, Мостовском и Усть-Лабинском районах по 2 новых пациента. По одному в Анапе, Геленджике, Армавире, Темрюкском, Отрадненском, Калининском, Кущевском, Тихорецком и Туапсинском районах.