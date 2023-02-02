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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:33

Строительство крематория в Краснодаре обойдется в 300 млн рублей

Прорабатывается алгоритм предоставления земельного участка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сроки реализации проекта станут известны после начала работ.

Сроки реализации проекта станут известны после начала работ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре планируют построить крематорий. По предварительным данным, его строительство обойдется в 300 миллионов рублей.

К слову, в 2015 году вложения в проект оценивались не менее чем в 150-200 миллионов рублей. В феврале 2021 года определись компания, которая будет заниматься строительством крематория.

- Точный размер средств, необходимый для строительства, будет определен после подготовки проектно-сметной документации. Сейчас прорабатывается алгоритм предоставления земельного участка, после чего планируется приступить к строительству крематория, - сообщили РБК в администрации Краснодара.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, крематорий построят в станице Елизаветинской. Его площадь будет составлять 69,8 тысячи квадратных метров. Сроки реализации проекта станут известны после начала работ.