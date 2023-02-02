У жителя Адыгеи изъяли около 300 граммов марихуаны

Исследование показало, что изъятым веществом является марихуана и части конопли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию Адыгеи поступила информация о причастности местного жителя к наркотикам. Позднее эти сведения подтвердились. В доме 47-летнего мужчины нашли около 300 граммов запрещенного вещества.

- Вскоре мужчину задержали. При себе подозреваемый хранил сверток с высушенной растительной массой. В дальнейшем, при проведении осмотра по месту жительства, стражи правопорядка обнаружили коробку с аналогичным содержимым, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Находку отправили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что изъятым веществом является марихуана и части конопли.