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НовостиОбщество2 февраля 2023 8:45

В Краснодаре полицейские задержали двоих приезжих сбытчиков наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
У подозреваемых нашли расфасованные наркотики Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

У подозреваемых нашли расфасованные наркотики Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре полицейские задержали двоих приезжих сбытчиков наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 23-летний и 25-летний приезжие приобрели запрещенные вещества и собирались сбыть в Краснодаре. Пакеты с наркотиками и фасовочные материалы они хранили в одной из квартир.

При задержании полицейские обнаружили электронные весы, более 60 свертков изоленты с наркотиком общей массой около 54 граммов и пять полимерных пакетиков с наркотиком массой свыше 11 граммов.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В настоящее время задержанные находятся в заключении под стражей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре задержали 37-летнюю закладчицу наркотиков. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.