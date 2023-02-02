Спустя сутки мужчину удалось найти Фото из архива КП
В Горячем Ключе полицейские нашли потерявшегося в лесу мужчину с расстройством памяти. Местного жителя уже вернули к семье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже 56-летнего мужа. Жительница рассказала, что супруг ушел в лес и заблудился. Как отметила женщина, он страдает расстройством памяти.
Мужчина позвонил жене и сообщил, что не может найти путь домой. После он перестал выходить на связь. Тогда на поиски вышли полицейские, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.
- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили заявительницу, соседей и знакомых, составили ориентировку на розыск пропавшего и передали всем дежурным нарядам, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.
Найти мужчину удалось спустя сутки. Он находился в лесном массиве вблизи железнодорожного полотна в сторону поселка Молькино.
- Установлено, что в отношении разыскиваемого противоправных действий не совершалось, он возвращен в семью, - уточнили в краевом МВД.
Родственники мужчины поблагодарили всех, кто присоединился к поискам мужчины, за оказанную помощь.