Спустя сутки мужчину удалось найти Фото из архива КП

В Горячем Ключе полицейские нашли потерявшегося в лесу мужчину с расстройством памяти. Местного жителя уже вернули к семье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила о пропаже 56-летнего мужа. Жительница рассказала, что супруг ушел в лес и заблудился. Как отметила женщина, он страдает расстройством памяти.

Мужчина позвонил жене и сообщил, что не может найти путь домой. После он перестал выходить на связь. Тогда на поиски вышли полицейские, поисково-спасательный отряд МЧС, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и местные жители.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили заявительницу, соседей и знакомых, составили ориентировку на розыск пропавшего и передали всем дежурным нарядам, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Найти мужчину удалось спустя сутки. Он находился в лесном массиве вблизи железнодорожного полотна в сторону поселка Молькино.

- Установлено, что в отношении разыскиваемого противоправных действий не совершалось, он возвращен в семью, - уточнили в краевом МВД.

Родственники мужчины поблагодарили всех, кто присоединился к поискам мужчины, за оказанную помощь.