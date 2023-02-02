Женщину с травмами доставили в больницу Фото из архива КП

На Кубани 72-летняя женщина попала под грузовой поезд и выжила. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Все произошло на перегоне «Тимашевская – Гречаная». Водитель грузового поезда не успел экстренно затормозить и сбил проходившую здесь пенсионерку. В результате женщину с травмами доставили в больницу. Врачи оказывают пострадавшей необходимую помощь.

- Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.