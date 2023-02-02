Пенсионер лишился 47 тысяч рублей из-за мошенничества с арендой жилья в Адыгее

Мошенники смогли войти в чужой личный кабинет в мобильном приложении и списать сбережения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Адыгее 72-летний местный житель лишился 47 тысяч рублей. Он столкнулся с мошенниками при сдаче жилья в аренду.

Пенсионер опубликовал в интернете объявление о сдаче жилья. С ним связались потенциальные съемщики.

- После того как пенсионер дал свое согласие, он сообщил незнакомцам реквизиты своего банковского счета. Мужчина думал, что это необходимо, чтобы ему перечислили денежную сумму, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Однако в ходе дальнейшего разговора посторонние попросили потерпевшего сообщить им пришедшие ему коды доступа. Таким образом мошенники смогли войти в чужой личный кабинет в мобильном приложении и списать сбережения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», граждане нередко сталкиваются с аферистами в сети. Так, местная жительница предоставила незнакомцам доступ к счетам при продаже квартиры и лишилась 19 тысяч рублей. Также 23 тысячи рублей потерял мужчина. Деньги списались, так как он ввел данные на стороннем сайте.