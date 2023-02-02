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НовостиОбщество2 февраля 2023 9:57

На Кубани шесть женщин получили более 3,8 млн рублей на несуществующих детей

Уголовное дело передали в суд
Светлана ОВДЕЙ
Расследование завершено Фото из архива КП

Расследование завершено Фото из архива КП

На Кубани шесть женщин получили более 3,8 млн рублей за несуществующих детей. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Так, 66-летний краснодарец вместе с шестью жительницами Новороссийска, Краснодара и Северского района работали сообща по мошенническому плану. В течение трех с половиной лет мужчина обращался в ЗАГС и сообщал о том, что его сообщницы родили детей в домашних условиях. При этом мамами они не становились, а свидетельства о рождении получали на несуществующих младенцев.

С помощью документов женщины оформляли соцвыплаты и маткапитал. Всего им выплатили более 3,8 млн рублей. На время расследования организатора преступной группы арестовали. Женщины же находились под подпиской о невыезде.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.