Мобильный оператор ГПБ Мобайл запустился в Краснодаре

С 1 февраля SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка и с доставкой. Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь паспорт.

Среди предложений оператора в регионе — линейка «Тариф года». В нее вошли три тарифа: «S» с ежемесячным пакетом до 10 ГБ[1], 300 минут на связь и 50 SMS, «M» с ежемесячным пакетом до 15 ГБ1, 400 минут и 50 SMS, и «L» с ежемесячным пакетом до 20 ГБ1, 500 минут и 50 SMS. На любом из них у абонента будут безлимитные исходящие вызовы на номера ГПБ Мобайл в России и мессенджеры без ограничений.

Для того, чтобы не платить за связь весь год, при подключении к тарифам из этой линейки в день заключения договора необходимо присоединиться к программе лояльности «Быть вместе», которая действует для абонентов ГПБ Мобайл и держателей карт Газпромбанка, и внести единовременный платеж на свой лицевой счет абонента ГПБ Мобайл. Для «Тарифа года S» это 490 руб., для «Тарифа года M» — 890 руб., для «Тарифа года L» — 1390 руб. Предложение действует до 31 марта 2023 года.

Абоненты из региона также могут выбрать тарифы из линейки «Быть вместе», с которыми они смогут получать скидку на связь до 70% — она доступна всем абонентам-держателям карт Газпромбанка, которые подключились к программе лояльности «Быть вместе». Кроме того, в первый месяц после подключения к тарифам «Легко», «Удобно» и «Выгодно» пакет минут, ГБ и SMS на тарифном плане будет удвоен.

За переход со своим номером абонентам предоставляется бонус: дополнительные 5 ГБ интернета ежемесячно в течение года.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2.

«Цифровизация позволила банкам предоставлять в том числе и небанковские услуги. Благодаря этому усиливается конкуренция сервисов, а это всегда на пользу клиенту, который в результате получает качественное современное обслуживание», - прокомментировал директор Краснодарской дирекции Филиала «Южный» Газпромбанка Александр Машковцев.

Подробнее с информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифах и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.