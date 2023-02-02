Более 300 учреждений культуры Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 300 учреждений культуры Кубани присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего молодежь региона оформила свыше 260 тысяч карт. С помощью них можно посетить 306 учреждений культуры- 119 Домов культуры и клубов, 59 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 34 концертные площадки, 26 театральных и 13 образовательных организаций и пять библиотек.

В феврале 2023 года учреждения культуры подготовили сотни – театральные постановки и кинопремьеры, выставки и концерты. Большая часть посвящена Героям Отечества и 80-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков. Полная афиша мероприятий опубликована на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Напомним, «Пушкинскую карту» номиналом пять тысяч рублей могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Приобрести билеты с ее помощью можно в учреждения культуры, участвующие в программе, в городах и регионах независимо от места проживания.

- Отмечу, что Краснодарский край уверенно удерживает лидирующие позиции - на 1 месте в ЮФО и в десятке лидеров по стране. В частности, по количеству участвующих в программе учреждений культуры мы занимаем шестое место среди всех регионов России. А по числу выданных карт регион поднялся на пятую позицию в общероссийском рейтинге, - сказала министр культуры края Виктория Лапина.